Ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска атакуют позиции защитников Украины из всех видов вооружения, пытаясь прорвать оборону.
Командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил районы выполнения боевых задач в северо-восточной, восточной и юго-восточной операционных зонах и сообщил о происходящем на фронте.
По его словам, на Харьковском направлении украинские подразделения улучшают тактическое положение. На Сватовском, Попаснянском и Донецком направлениях враг накопленными силами пытается прорвать оборону ВСУ и выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей.
Командующий лично убедился, что все воины – от солдата до генерала – выполняют задачу по отражению российской агрессии. На всех направлениях защитники Украины демонстрируют немалые подвиги и героизм.
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"В строй, без преувеличения, стал весь народ, чтобы противостоять вооруженной агрессии рф. Это высокая честь и большое уважение каждому гражданину свободного государства, вносит свой посильный вклад в общую победу. Вместе победим!", – сказал командующий сил обороны.
Напомним, что в Британии указали на признаки грядущего поражения рф.
Как сообщала Politeka, враг стягивает в приграничные районы артиллерию.
Также Politeka писала, что в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причина.