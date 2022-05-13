Оккупанты рф пытаются наступать, но ВСУ умело выполняют задачу по отражению российской агрессии.

Ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска атакуют позиции защитников Украины из всех видов вооружения, пытаясь прорвать оборону.

Командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил районы выполнения боевых задач в северо-восточной, восточной и юго-восточной операционных зонах и сообщил о происходящем на фронте.

По его словам, на Харьковском направлении украинские подразделения улучшают тактическое положение. На Сватовском, Попаснянском и Донецком направлениях враг накопленными силами пытается прорвать оборону ВСУ и выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей.

Командующий лично убедился, что все воины – от солдата до генерала – выполняют задачу по отражению российской агрессии. На всех направлениях защитники Украины демонстрируют немалые подвиги и героизм.

"В строй, без преувеличения, стал весь народ, чтобы противостоять вооруженной агрессии рф. Это высокая честь и большое уважение каждому гражданину свободного государства, вносит свой посильный вклад в общую победу. Вместе победим!", – сказал командующий сил обороны.

Напомним, что в Британии указали на признаки грядущего поражения рф.

Как сообщала Politeka, враг стягивает в приграничные районы артиллерию.

Также Politeka писала, что в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причина.



