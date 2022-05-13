Об этом, как пишет Politeka.net, заявил сам Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai 1.

По его словам, это был президент Франции.

"... Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны русской федерации. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина... Мне кажется, это не очень корректно..", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять десятилетие.

«Мы все прекрасно понимаем, что процесс присоединения займет годы – а, по правде говоря, возможно, и несколько десятилетий. Такая реальность, если мы не решим смягчить стандарты для кандидатов», - заявил французский президент во время выступления в Европарламенте.

Добавим, что в эфире Зеленский также назвал условия переговоров с президентом рф владимиром путиным.

«Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов» - заявил Зеленский.

Также Politeka.net писала, что Арестович признался украинцам, что от них скрывал все это время.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.