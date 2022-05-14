Российские офицеры среднего звена не хотят не только выполнять приказы, но и вообще заходить на территорию Донбасса.

Об этом в интервью «Радио НВ» сообщил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

По его словам, об этом им в том числе рассказывали их источники в российской армии.

«По крайней мере, младший командный состав не то, что отказывается выполнять приказы, а отказывается заходить на территорию Украины. От 20% до 40% личного состава, которые должны после отвода с севера Украины заходить на Донбасс, отказываются это делать», - сообщил Михайлов.

По словам исследователя, «отказников», либо увольняют, либо переводят на тыловые должности.

«Некоторых держат в пунктах постоянной дислокации, где не знают, что с ними вообще делать», - рассказал Михайлов, добавив, что эта информация подтверждается в том числе и перехватами украинских спецслужб.

Военные не будут нести за это какую-либо уголовную ответственность, так как официально война не была объявлена и действуют законы мирного времени.

Добавим, что ранее СБУ опубликовала аудиоперехват, в ходе которого оккупант, рассказывает, что с войны в Украине убегают даже элитные подразделения рф.

«Тут погибло больше, чем за 4 года Чечни. Все эти элитные омоновцы и мусора уже дали заднюю, отказались воевать и уехали домой», – говорил оккупант.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор одного из оккупантов с женой. Так, женщина предлагает мужу «упасть с танка», чтобы получить травму.

Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что все отказываются. Мужчина склоняется к мнению, что все же лучше получить ранения, потому что все повреждения проверяют ФСБшники.

Напомним, Владимир Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины.

Также сообщалось, что президент Украины сообщил, при каких условиях он готов на переговоры с Путиным.

Кроме того Politeka.net писала, что в Украинее может появиться "Второй Мариуполь".