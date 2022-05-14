Об этом в интервью Politeka Online заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун, комментируя плані кремля в красткосрочной перспективе.
«Легализироваться можно только так и уже потом начать движения относительно переговоров и торгов. Но еще раз хочу сказать, что никаких переговоров на этой стадии мы вести не можем, иначе еще войдем в очередную стадию «Минск» и оставить эти территории за русскими. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что там, куда приходят они, их от туда уже выкурить фактически невозможно», - заверил Ягун.
По его словам, у Украины сейчас есть единственная возможность - это держать оборону и постепенно, как в Харьковской области, шаг за шагом, село за селом выдавливать их с нашей территории.
Ягун также подчеркнул, что у россяин появился вариант выхода из тупиковой ситуациии, в которой они оказались из-за своих провалов на территории Украины.
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«Они уже начинают активно в прессе продвигать месседжи, что они воюют не с Украиной, а с НАТО и чуть ли не с половиной мира. Поэтому, мол, «мы, может, не сможем, но мы будем держаться», - рассказал Ягун, как рф пытается выкрутиться.
Добавим, ранее в американской разведке сообщили, что трехмесячная война россии в Украине зашла в тупик, и владимир путин, похоже, готовится к затяжному конфликту.
Напомним, Министр обороны Алексей Резников объявил о начале новой фазы войны в Украине - какой она будет.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский выразил готовность к переговоров с Путиным и назвал главные условия.
Кроме того Politeka.net писала, что Алексей Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал все это время.