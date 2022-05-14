На оккупированные территории прибыла группа вербовщиков в которую входят сотрудники ФСБ и Вагнер.

Рашисты продолжают шантаж и запугивание на оккупированных территориях. Также прибыла группа вербовщиков в которую входят сотрудники ФСБ. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.



Известно, что в селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисти предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие «свидетельствовать» против украинских защитников в Мариуполе.

В Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревоги. Одновременно приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать домов. Так россияне убеждают местное население, что ВСУ собираются применить в городе химическое оружие.

В оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков в которую входят сотрудники ФСБ, офицеры «Министерства госбезопасности ДНР» и представители ЧВК «Лига» (бывшая «Вагнер»). Их задача – найти людей, которые согласятся работать в «спецслужбах ДНР».

Параллельно проводятся показательные фильтрационные мероприятия в отношении патриотически настроенных местных. 12 мая указанная группа прибыла в местное СИЗО, где проводила так называемую мобилизацию среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия.

Несмотря на смертельную опасность со стороны рашистов, украинцы продолжают сопротивление на временно оккупированных территориях.

Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.

Как сообщала Politeka, вояки из "ДНР" сравнивают армию рф с тюрьмой и бунтуют.

Также Politeka писала, что жена оккупанта мечтает мучить украинских детей, перехват СБУ.