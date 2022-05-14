Министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook впервые назвал количество граждан, которых планируют мобилизовать в ряды армии.

"Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут преодолевать врага", – заявил Резников. При этом до войны численный состав ВСУ насчитывал около 200 тысяч человек.

Министр обороны отметил, что эскалация боевых действий спровоцировала взрывной рост оборонных нужд.

Алексей Резников

"Украина не была готова к этому полностью. Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного превосходства в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, было организовано оборону", - напомнил министр.

Мобилизация

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"Мы перестраиваем все процессы, чтобы увеличивать наши способности. Наш главный приоритет - обеспечить стабильность и ритмичность снабжения, несмотря на все противодействие врага. Скажем, уже сейчас мы держим планку, чтобы каждый день в резерве будо средств бронезащиты не меньше, чем на 2 бригады. И этот объем будет расти", - заявил министр.

Напомним, Украина входит в новую фазу войны: министр Резников предупредил, какой она будет.

Также Politeka.net писала, что Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему уступить суверенитет Украины.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.