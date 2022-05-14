Украинскую армию планируется увеличить в пять раз, по сравнению с численным составом ВСУ до войны.

Министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook впервые назвал количество граждан, которых планируют мобилизовать в ряды армии.



"Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут преодолевать врага", – заявил Резников. При этом до войны численный состав ВСУ насчитывал около 200 тысяч человек.

Министр обороны отметил, что эскалация боевых действий спровоцировала взрывной рост оборонных нужд.

"Украина не была готова к этому полностью. Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного превосходства в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, было организовано оборону", - напомнил министр.

"Мы перестраиваем все процессы, чтобы увеличивать наши способности. Наш главный приоритет - обеспечить стабильность и ритмичность снабжения, несмотря на все противодействие врага. Скажем, уже сейчас мы держим планку, чтобы каждый день в резерве будо средств бронезащиты не меньше, чем на 2 бригады. И этот объем будет расти", - заявил министр.

Напомним, Украина входит в новую фазу войны: министр Резников предупредил, какой она будет.

Также Politeka.net писала, что Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему уступить суверенитет Украины.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.