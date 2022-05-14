Многие европейцы до сих пор до конца не понимают, какую угрозу несет российская агрессия.
Об этом в своем телеграм-канале пишет журналист Александр Невзоров.
"Запад пока не до конца понимает, что часовой механизм мины «русского мира» тикает и под его задницей. Постоянно объясняю это на всех глобальных каналах ТВ. Порчу настроение.
Для Европы, украинская война - это душераздирающий ежедневный боевик. Да, кто в этой драме-светлые герои, а кто-свора злобных орков, Европа отлично понимает. Но до нее пока не доходит, что она не зритель, а действующее лицо, что и ее опалит путинское безумие", - говорит Невзоров.
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Напомним, Арестович также признался украинцам, что от них скрывал все это время.
Также Politeka.net писала, что мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.