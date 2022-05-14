Россия планировала захватить часть регионов Украины и провести там референдумы, однако план потерпел крах. Об этом говорится в свежем разведывательном сообщении Минобороны Британии.

Минобороны отмечает, что основная часть первоначального плана вторжения россии, вполне вероятно, заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть.

"Тот факт, что Россия преуспела только в установлении пророссийского местного руководства в Херсоне, подчеркивает провал вторжения россии в достижении прогресса в направлении ее политических целей в Украине" – заявили в британской разведке.

Также в сообщении отмечают, если рф все же организует референдум в Херсоне, то наверняка займется подтасовкой результатов для ложной демонстрации: люди хотят в состав рф.

"Жители Херсонского региона, скорее всего, продолжат давать отпор российской оккупации" – подметили в Минобороны.

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