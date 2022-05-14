Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними.

Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине, чтобы устроить долгосрочный конфликт на украинских землях. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Андрусив рассказал, что первой фазой была попытка захватить Украину "Киев за три дня", второй — провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке и растянуть оккупацию сразу на множество областей. Однако даже окружение Харькова провалилось.

"Окружение планировали очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение — фактически Северодонецка и Лисичанска, но и этого они сделать не могут", - отметил Андрусив.

Он рассказал, что сейчас наступает третья фаза, когда захватчики будут оборонять то, что уже захватили, спланировав долгосрочный и истощающий конфликт.

"Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять", — сказал он.

Также сообщалось, россия планировала захватить часть регионов Украины и провести там референдумы, однако план потерпел крах.

Минобороны отмечает, что основная часть первоначального плана вторжения россии, вполне вероятно, заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть.

Напомним, Украина входит в новую фазу войны: министр Резников предупредил, какой она будет.

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