Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live» на 80 день полномасштабной войны с рф.

"Еще даже нет ленд-лиза, а уже с четвертого крупного города в Украине снята осада: Киев, Чернигов, Сумы, Харьков — со всего севера фактически. Там еще в Харьковской области предстоит повозиться, но перспектива понятна. Это Вооруженные Силы Украины своими силами расколошматили российскую армию, которая вторая в мире, и откинули с четырех оперативных направлений", — объяснил эксперт.

"А что же будет, когда приедет ленд-лиз в товарном количестве? Потому что эти города освободила ТрО, легкие пехотные подразделения с небольшими вкраплениями механизированных размолотили танковые дивизии, десантные подразделения, морскую пехоту. Что ж будет, когда приедут и сформируются нормальные тяжелые бригады на ленд-лизе?", — заявил Арестович.

Также эксперт рассказал о перспективах освобождения оккупированных населенных пунктов.

"Мы прекрасно знаем способы, как отстрелять их, не задев ни одного гражданского. Знаем и применяем. Мы с четырех крупных городов сняли осаду, 51 населенный пункт освобожден. Тут вопрос «Западная помощь приди» и поехали освобождать", — рассказал советник главы ОП.

Напомним, Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал.

Также Politeka.net писала, что Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему уступить суверенитет Украины.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Украина входит в новую фазу войны: министр Резников предупредил, какой она будет.