В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб старший сержант Юрий Берлизов. Об этом сообщили на странице Зеньковского горсовета в Facebook.
40-летний военный на войну ушел добровольцем, был командиром отделения І зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. У Юрия Берлизова остались мать, беременная жена и восемь детей.
Оказалось, что боец еще 25 февраля во время тяжелого боя вблизи села Петровка Харьковской области получил несовместимое с жизнью ранение. Подразделение, в составе которого был Юрий, отступало, поэтому тело Юрия оказалось на временно оккупированной территории.
Но 11 мая бойцы ВСУ, которые освобождали территории Харьковщины, нашли тело Юрия с неоспоримыми доказательствами, что это именно он.
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"Это был необычайно светлый мужчина, ласковый, порядочный, активный, жизнерадостный. Он всегда был в гуще спортивной культурномассовой жизни общины", - вспоминают односельчане.
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