Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал о семье "Азовцев", которые защищали Мариуполь до последнего вздоха. Об этом сообщили в телеграм-канале мариупольского городского совета.

"Двое героев умерло. Не стало целой семьи. И я ничего не мог сделать... Я, все командование, все мы круглосуточно боремся за спасение наших военных. И это история только об одной семье. Но вы должны понять, что здесь уходят в мир иной целыми семьями", - отметил Паламар.

Виталий и Алла Таран в полку "Азов" были почти с начала: работали на кухне, а потом оформились на службу — жена была делопроизводителем, муж – начальником финансов.





"Аллочка когда-то работала парикмахером, делала маникюры. Хотела, чтобы все вокруг было красиво. А Виталик всегда переживал за других больше, чем за себя. А еще очень классно пел", — рассказывает о семье заместитель командира "Азова".

Они поженились в "Азове", в Мариуполе родился их сын. Виталий погиб 15 апреля. А затем 8 мая авиабомба убила и Аллу. Малыш стал сиротой.

Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье-на фронте погиб ее брат.

Как писала Politeka.net, появились подробности трагедии с украинским защитником, у которого остались беременная жена и 8 детей.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.