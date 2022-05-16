Для этого оккупанты рф хотят использовать пленных защитников и похищенных гражданских лиц.

В международном волонтерском сообществе InformNapalm предупреждают, что российские оккупанты могут готовить спецоперацию в Мариуполе. Для этого будут использованы пленные защитники и похищенные гражданские лица.

Уточняется, что 16-17 мая или чуть позже к действиям информационно-психологического характера планируется привлечь до 2000 пленных.

Среди ключевых планов россиян:

отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный общевойсковой защитный комплект и дополнительные небольшие рюкзаки, содержание которых неизвестно;

отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержание которых неизвестно. В сопровождении с охраной бронетехники

Аналитики предполагают, что пленных людей хотят использовать для создания картинки российских пропагандистских СМИ, якобы защитники Азовстали сдались в плен, и после этого попытаются использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы "выкурить" настоящих защитников с их позиций.

Также пленных могут использовать в качестве живого щита для реализации штурмовой операции.

Напомним, что оккупанты нашли новый способ мучить мариупольцев, видео.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами.

Также Politeka писала, что эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем.