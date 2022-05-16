Такое мнение он высказал в интервью Василию Звереву в эфире канала «Утро Февраля».
По его словам, нагнетание ситуации вокруг границы Украины с Беларусью – это не более чем отвлекающий маневр для Украины.
«Надо понимать, что белорусская армия – не российская. И реакция на гробы в регионах будет совершенно другой. Я бы еще мог раньше поверить во вторжение белорусской армии в Украину, если бы у российской армии были победы. Но сейчас, когда белорусская армия один на один находится с армией, которая защищает свою землю, абсолютно нет никаких шансов, что они пойдут», - уверен политик.
Единственное, считает Валерий Цепкало, ради чего они это делают – Кремль хочет не допустить перебрасывания дополнительных вооруженных сил Украины, которые находятся в Центре страны, на Восток и на Юг, где сейчас ведутся основные боевые действия.
«Бегание по границе – это отвлекающий маневр для Украины, чтобы Украина не могла усилить группировку войск на востоке и Юге страны», - резюмировал он.
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Напомним, ранее Politeka сообщала, что эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская рассказала, как россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.