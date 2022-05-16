Бывший футболист нидерландского клуба "Витесс" Мурад Ламрабатт трагически погиб во время семейного отпуска на испанской Мальорке. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы посмотреть видео, доскольте новость до конца).
31-летний футболист, который отдыхал вместе с женой и двумя детьми, решил поразить своих родных прыжком с 30-метровой скалы в воду. Попытка выполнить дерзкий трюк оказалась для него роковой.
Смертельный прыжок сняла на видео его напуганная жена. Девушка сразу поняла, что все пошло не по плану. Спортсмен грохнулся о камни снизу, и его жена за кадром закричала: "Боже мой!".
Вскрытие обнаружило, что Ламрабатт утонул в полубессознательном состоянии, а не умер от ударов.
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Его бывшая команда "Витесс", один из старейших профессиональных футбольных клубов в высшей голландской лиге, выразила соболезнования семье.
"Витесс желает семье и друзьям Мурада много сил справиться с большой потерей", - сказал представитель команды.
Напомним, украинская ведущая сообщила о трагедии в своей семье-на фронте погиб ее брат.
Как писала Politeka.net, появились подробности трагедии с украинским защитником, у которого остались беременная жена и 8 детей.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.