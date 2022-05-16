"Русские своих не бросают" или как у оккупантов отнимают выплаты за ранения на войне в Украине. В СБУ опубликовали очередной перехват разговоров оккупантов, из которого можно услышать, что у раненных военных отнимают выплаты.

"25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через несколько дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", – рассказывает захватчик своей матери.

Оккупант просит мать передать знакомому "ебл*ну", который, видимо, тоже получил ранение в Украине, не спешить тратить деньги, потому что их могут забрать назад.

"Не надо деньги тратить пока. Так как после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы как минимум", - говорит оккупант.

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