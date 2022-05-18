После ряда неудач российские войска перешли от метода параллельного планирования к методу последовательного планирования.

Об этом заявил военный эксперт и полковник Сергей Грабский в интервью РБК-Украина.

По его словам, враг планирует свои действия следующим образом: удержать оккупированные территории, захватить всю Донецкую и Луганскую области, сообщить о победе и, подтягивая ресурсы, готовить дальнейшее наступление.

«Куда будут эти наступления – спрогнозировать очень трудно. Это будет зависеть от развития событий на фронте и от того, какую задачу они сами себе поставят. На сегодня они совершенно не оставили свою стратегическую цель – уничтожить Украину. Они просто перешли к последовательным ударам», - пояснил Грабский.

Эксперт также заверил, что восстанаавливать захваченные территории оккупанты не собираются.

«Они мыслят тактическими категориями и на сегодня их задача – максимально нейтрализовать любое сопротивление населения в любой способ», - заверил полковник.

Грабский также подчеркнул, что еще рано говорить о том, что напряженность боевых действий спадает и ВСУ может перейти к оперативной паузе.

Добавим, ранее в британской разведке указали на то, что в ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе.

Также сообщалось, что западноевропейские политики начали беспокоиться относительно того, что Украина действительно может победить в войне против Путина.

Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента Украины идут дискуссии относительно мобилизации после 24 мая.