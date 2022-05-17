Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Китай своим заявлением о поддержке территориальной целостности (Украины, - ред.) даёт четкий сигнал россии, что сторона, которую выбрал Китай, понятна. Хотя, Китай – не «черный» или «белый», а его прекрасно устраивает ослабление российской экономики», - отметил Борис Тизенгаузен.

По словам эксперта, выгода для Китая от ослабления рф состоит в том, что, чем слабее будет экономика россии, тем дешевле Китай будет скупать у рф энергоресурсы.

«Китай прекрасно понимает, что доля российского в их общем экспорте – это порядка 2,5%, а потерять основной экспорт, потому что Китай поддержит россию, никто не хочет: там глупцов нет», - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

По мнению эксперта, путин находится в тяжелой ситуации, когда ему следует думать не о том, как захватить какой-то город в Украине, а о том, как выйти из серьезных проблем.

«Для рядовых россиян путин уже может нарисовать какую-то условную победу. Рядовым россиянам вообще ничего не нужно доказывать, а им можно просто сказать «цели спецоперации выполнены» и на этом всё», - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Как сообщала Politeka, Сергей Гайдай объяснил, почему иностранные дипломаты начали возвращаться в Украину.

Также Politeka сообщила, что в Киеве судят первого оккупанта: за что ему грозит пожизненное.