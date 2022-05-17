Об этом на брифинге заседания Совета Евросоюза на уровне министров по вопросам обороны в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.
Он рассказал, что по имеющейся информации россия потеряла в Украине около 15% своей армии. Это рекордно большая цифра.
«Если это правда, что Россия потеряла около 15% своих войск с начала войны, - это мировой рекорд потерь армии, которая осуществляет вторжение в страну», - подчеркнул Боррель.
Он добавил, что также поражают и масштабы потерь российской техники. Так, армия путина регулярно теряет танки, артиллерию, беспилотники.
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«Это потери, которые были подтверждены. Это также невероятное количество потерь. Я не знаю, могут ли они восстановить эти потери. Но количество потерь российской армии действительно поражает», - заявил вице-президент Еврокомиссии.
Британская разведка утверждает, что всего с начала войны россия потеряла треть сухопутных боевых сил, которые путин использовал для атаки на Украину 24 февраля. По официальным данным Генштаба ВСУ, в Украине было ликвидировано 27400 оккупантов.
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