Несмотря на то, что оккупанты окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность россии получить полный контроль над городом.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Минобороны Великобритании в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EDgWj6lYbl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 18, 2022

Так, согласно сообщению, первые неудачные попытки захватить Мариуполь привели к серьезным потерям личного состава российских войск. В результате, пытаясь преодолеть сопротивление Украины, россия использовала дополнительные силы, в том числе несколько тысяч чеченских бойцов. В разведке предполагают, что эти силы, состоят как из добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, которые занимаются обеспечением власти Кадырова.

Более того, по данным разведки Кадыров осуществляет личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе. Боевое развертываение такого разрозненного персонала может демонстрировать значительные проблемы РФ с ресурсами в Украине и, как отмечают в Минобороны Великобритании, вероятно, способствует разобщенному командованию, которое продолжает препятствовать российским операциям.

Добавим, что в свою очередь украинская разведка обнародовала перехваченный разговор военнослужащего ВС РФ (родом из Донецка, находится в Херсонской области) с родителями, в котором он рассказывает, что в их подразделении все «бастуют» и просит маму сделать справку, что он гипертоник с целью уклонения от дальнейшей службы.

Женщина, в свою очередь, сообщает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к «диссидентам и революционерам». Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы того не обвинили в дезертирстве: «В психушку по блату. Чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать».

По словам «мобилизованного», несмотря на большое давление, количество тех, кто отказывается воевать против Украины в так называемой «ДНР», только увеличивается.

Добавим также, что ранее появилась информация о том, что оккупанты хотят отдать Мариуполь кадыровцам. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя.

Ранее сообщалось, что план россии по защитникам "Азовстали" рассекретил американский Институт изучения войны.

"Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город "кадыровцам", - рассказал Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что план россии по защитникам "Азовстали" рассекретил американский Институт изучения войны.

Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.

Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента Украины идут дискуссии относительно мобилизации после 24 мая.