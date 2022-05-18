Поговаривают, что, кроме официальных двух дочерей, у путина есть еще четыре ребенка от двух других женщин

Семейные тайны Путина раскрыло издание The New York Times.

Журналисты выяснили, что, кроме бывшей жены и одной из дочерей, все семейство путина не горит желанием жить в рф и давно уехало за границу. Но Запад намерен ввести санкции против путинского ближайшего круга, поэтому неизвестно, как дальше сложится их жизнь.

Экс-жена путина Людмила Очеретная вернула себе девичью фамилию после развода и продолжает жить в рф.

Дочь путина Мария Воронцова живет в самом престижном районе Амстердама, у нее есть сын. Еще одна дочь диктатора, Екатерина Тихонова, живет в Москве и является академическим ученым. Обе дочери путина в разводе.

Поговаривают также, что, помимо официальных двух дочерей, у путина есть еще четыре ребенка от двух других женщин. Все они в роскоши живут за границей.

Фаворитка президента рф бывшая гимнастка Алина Кабаева живет в швейцарском Лугано в многоэтажном здании с видом на озеро. Еще одна любовница Путина жила в роскошной квартире в Монте-Карло.

Напомним, названа страна, на которую путин может напасть после неудачи в Украине.

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