Такое мнение в CNN высказал известный американский журналист, дважды обладатель премии Deadline Club Award Дэвид А. Андельман, отмечая, что у путина еще достаточно союзников в разных странах.
Как отмечает Андельман, ближайший союзник Путина в Европейском союзе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уже пригрозил наложить вето на предложенные санкции в отношении российской нефти, которые были одобрены другими 26 государствами-членами.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не одобряет возможное присоединение исторически нейтральных держав Финляндии и Швеции к НАТО, в то время как остальная часть альянса высказалась «за».
«Имея таких полезных друзей в лице Орбана и Эрдогана, Путин может иметь все возможности для того, чтобы безнаказанно продолжить свой нынешний путь в Украине или за ее пределами», - отмечает журналист.
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Рассуждя о том, как противостоять Орбану и Эрдогану, Дэвид А. Андельман, советует играть в ту же игру, в которую Путин играет уже много лет.
«Когда вы не можете выиграть по традиционным правилам, обойдите их», - пояснил журналист, посоветовав сделать Орбана и Эрдогана неактуальными.
Все остальные 26 членов ЕС, по его словам, должны просто ввести нефтяное эмбарго, а НАТО должно просто проложить путь для вступления Швеции и Финляндии.
Напомним, 18 мая стало известно, что Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.
Ранее сообщалось, что план россии по защитникам "Азовстали" рассекретил американский Институт изучения войны.
Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.
Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента Украины идут дискуссии относительно мобилизации после 24 мая.