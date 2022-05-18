Об этом, как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, свидетельствует новый аудиоперехват.

«В телефонных разговорах между собой оккупанты жалуются на постоянные атаки украинских защитников на Запорожье и уже прощаются фразами «До побачення»», - рассказывают в СБУ.

В новом аудиоперехвате оккупант с большим количеством нецензурных слов жалуется, что каждый вечер они борются с ДРГ, которые каждую ночь «начинают заходить в село», признается, что очень хочет домой и что многие уже «на взводе».

В конце разговора захватчики переходят на украинский.

"Похоже, что вскоре наши бойцы научат их здороваться правильно - "Слава Україні!" Впрочем, главное кодовое слово «паляница» все равно останется для оккупантов недостижимым. Как и планы закрепиться на украинской земле, где даже трактор может «напартизанить» российский танк", - саркастически отмечают в СБУ.

Между тем стало известно, что враг фосфорными боеприпасами уничтожил Авдеевскую школу – здание сгорело дотла.

К счастью обошлось без пострадавших - в школе находились только дежурные, им удалось спастись.

До полномасштабного вторжения рф в этой школе обучалось более 200 детей.

"Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру", - рассказал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Напомним, в Украине впервые заметили колонну российских "Терминаторов-2", кадры уже в Сети.

Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.

Кроме того сообщалось, что западноевропейские политики начали беспокоиться относительно того, что Украина действительно может победить в войне против Путина.