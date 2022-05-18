Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. У русских оккупантов большие потери. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
"По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. У врага - 3 погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады", - говорится в сообщении.
Сейчас украинские воины имеют предварительную информацию о некоторых раненых российских офицерах.
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Так, известно, что тяжелые ранения получили:
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ТИО командира 810 ОБр МП, полковник Ян Суханов;
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ТИО командира 382 отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов;
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начальник связи 810 ОБр МП, капитан Андрей Бушмин;
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командир 542 десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков;
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командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов (ему оторвало руку).
Напомним, в британской разведке выдали новые детали о сорванных планах россии.
Как писала Politeka, оккупанты взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ отбили атаку на границе.
Также Politeka писала, что оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается.