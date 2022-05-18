Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. У русских оккупантов большие потери. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

"По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. У врага - 3 погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские воины имеют предварительную информацию о некоторых раненых российских офицерах.

Так, известно, что тяжелые ранения получили:

ТИО командира 810 ОБр МП, полковник Ян Суханов;

ТИО командира 382 отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов;

начальник связи 810 ОБр МП, капитан Андрей Бушмин;

командир 542 десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков;

командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов (ему оторвало руку).

Напомним, в британской разведке выдали новые детали о сорванных планах россии.

Как писала Politeka, оккупанты взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ отбили атаку на границе.

Также Politeka писала, что оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается.