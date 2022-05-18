Оккупанты рф пугают тем, что якобы скоро на фронте появят ЗРК С-500 "Прометей" и не только.

Военный аналитик Александо Коваленко прояснил ситуацию с вооружением россиян.

"С-500 "Прометей" не прошли даже заводские испытания. Их появление - это фейк.

Если мы говорим об ЗРК: С-400 "Триумф", С-300, С-350 есть на вооружении России. Какое преимущество они дают оккупантам? Сейчас мы видим то, что часть воздушного пространства Украины находится даже радиусом действия вот этих комплексов, которые сосредоточены сейчас у границ с Украиной.

Я напомню, что еще 6 марта минобороны рф заявили, что они имеют полный контроль над воздушным пространством Украины. Но их самолеты, вертолеты продолжают уничтожать не только нашими ПВО, но и нашими подразделениями ПЗРК.

Их авиация продолжает боестолкновение с украинской авиацией, которую якобы уничтожили еще до 6-го марта.

Они могут заявлять все, что угодно - например, что они могут нанести какой-то удар по территории Великобритании ракетой "Сармат". Но межконтинентально-баллистической ракеты "Сармат" не существует. Она проходит только испытания - и они лишь начальные.

Эта вся фейковая бровада - она смешная, и это информационное г*вно сосредоточено только для россиян", - говорит эксперт.