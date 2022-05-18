Так в Сети комментируют карту боевых действий на территории Украины, опубликованную советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
«Актуальная карта по размещению российских войск и деоккупированные районы на территории Украины. Розовым и красным указано размещение войск РФ. Желтым указаны деоккупированные районы», - прокомментировал Арестович публикацию.
Добавим, что Арестович также заявил, что оккупированные территории будут освобожденны вооруженным путем
"Мы вас освободим вооруженным путем. Деоккупируем. С вашей головы не упадет ни один волос, ну, кроме случайностей, которые могут быть. Мы знаем, как вышибить войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее", заявил Арестович в эфире Фейгин Live, обращаясь к жителям захваченных территорий.
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Напомним, ранее стало известно, что в Мелитополе прогремел взрыв - далее началась стрельба.
Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.
Кроме того сообщалось, что западноевропейские политики начали беспокоиться относительно того, что Украина действительно может победить в войне против Путина.