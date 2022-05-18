Украина не должна волноваться о том, что Венгрия наложит вето на 6-й "нефтянной" пакет санкций Евросоюза.

Об этом заявил эксперт по энергетике, глава Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Венгрия, местами Болгария торгуются за то, чтобы получить как можно больше вет на санкции. Конечно, нас эта ситуация радовать не может и не должна. Другое дело, что, как по мне, нам вообще не должна быть важна позиция ни Венгрии, ни Болгарии, при условии, что ключевой потребитель - Германия - займет жесткую позицию.

То, что я слышу от немецких представителей власти - они отказываются от российской нефти. Уже выводят ее с рынка и уже в этом году сократили ее долю с 35% до 12%. И продолжают сокращать. И к концу года Германия от нефтирф откажется.

Я абсолютно уверен, что все остальные будут вынуждены идти по той же тракетории. Торговля и попытки выторговать какие-то деньги - это не может нас радовать. Другое дело, что Украина должна занять сильную позицию.

Венгрии сильно не повезло - вся российская нефть идет через Украину, поэтому наша страна могла занять куда более жесткую позицию и сказать: "Дорогие венгерские друзья, мы с большим уважением относимся к вашей позиции, но ввиду войны транспорт осуществляться не сможет, извините", - говорит Харченко.

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