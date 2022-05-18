ВСУ ликвидировали одного из лучших сибирских снайперов, командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова из Забайкальского края.

Такая информация также появилась в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Также об очередной потере России сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Сообщается, также артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. В результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.

Отметим, Царьков был командиром отделения стрелковой роты снайперов, родом из Забайкальского края.

Спикер Одесской военной администраци высказался коротко: «Земля ему бетоном».

А вот в рф в военкомате Читинского района подтвердили смерть Царькова. Также в военном комиссариате говорят, что никто не мог поверить, что с ним это могло произойти, ведь он был лучшим снайпером бригады.

Также, экономист, политик Андрей Илларионов рассказал, когда в авторитарных странах происходят перевороты и возможен ли переворот в россии.

По словам Андрея Илларионова, переворот в россии выглядит очень маловероятным. Он убежден, что в тоталитарных и авторитарных странах перевороты происходят, когда над такими режимами нависает угроза краха.

Напомним, дополнительные выплаты до 2500 гривен смогут получить больше украинцев: как подать заявку.

Как сообщала Politeka, в правительстве заговорили о резком повышении налогов.

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