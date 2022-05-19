Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия сосредотачиваются на Донецком направлении.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

«За неимением мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений», - отмечают в Генштабе.

В то же время, по имеющейся информации, в район населенного пункта Александровка, что в Донецкой области, враг перебросил пополнение в количестве 260 военнослужащих, которые ранее были задействованы на Харьковском направлении.

Таким образом захватчики попытались восстановить потери, которые понес вражеский 107-й стрелковый батальон. По предварительной информации, ранее это подразделение сил противника потеряло более 50% личного состава.

Сейчас на Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций.

Напомним, раскрыты имена "полезных" друзей Путина.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.