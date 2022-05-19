Так, телеграм-канал UA War Infographics опубликовал актуальную карту происодящего на фронте, где желтім указані освобожденные территории, синими стрелками – контратаки украинских защитников, а красными – места, где россияне ведут наступление.
Также на карте указаны частично оккупированные территории (красным штрихом) и зоны, где идут бои (оранжевый штрих).
«Украина освободит всех, кто сейчас находится в оккупации. А мы периодически будем информировать о прогрессе. Вот карта с результатами боев за две последние недели», - указано в комментарии к карте.
Напомним, в своем новом обращении президент Украины Владимир Зеленский заверил временно оккупированные города, что "Украина вернется".
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«Вооруженные Силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю. Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать только реальная ситуация в поле боя. Стараемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность. Именно поэтому я подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение», - заявил Зеленский.
Также глава государства обратился к жителям временно оккупированных городов.
«Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, находящиеся под оккупацией – под временной оккупацией – должны знать, что Украина вернется», - подчеркнул Зеленский.
Напомним, оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях - понесли потери и отступили.
Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.
Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.