Российский лидер владимир путин после провалов своей армии на территории Украины начал охоту на своих генералов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сведетельствуют новые данные британской разведки.

Так, указывается, что за провал в захвате Харькова от работы отстранен генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией.

После затопления крейсера «Москва» своей должности, вероятно, лишился и вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом рф.

В разведке отмечают, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов, судя по всему, остается в должности, но непонятно, насколько путин ему уже доверяет.

Также подчеркивается, что многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи России. Британцы полагают, что поиск виноватых продолжится и он ослабит в целом военные усилия России в Украине, а именно из-за страха военных проявлять инициативу.

Отметим, ранее о том, что Кремль начал карать своих командиров сообщили и в украинской разведке.

«"Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность русской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества», - отмечали в ГУРе.

Тем временем в Пентагоне заявили, что в последнее время российские войска уменьшили масштабы своих действий в Украине. По мнению чиновников, это указывает на уменьшение амбиций врага.

«Так же, если когда-то речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах или перекрестках дорог», – заявили в Пентагоне.

Напомним, оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях.

Также сообщалось, что силы ВСУ идут в контратаки - опубликована актуальная карта.