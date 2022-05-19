Об этом, как пишет Politeka.net, сведетельствуют новые данные британской разведки.

Так, указывается, что за провал в захвате Харькова от работы отстранен генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией.

После затопления крейсера «Москва» своей должности, вероятно, лишился и вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом рф.

В разведке отмечают, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов, судя по всему, остается в должности, но непонятно, насколько путин ему уже доверяет.

Популярные статьи сейчас

"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"

ВСУ уничтожили командный пункт с российскими офицерами: у врага большие потери

Российских флот понес еще одну потерю: что случилось с ракетным кораблем

Ярославский из "Мастер Шеф" честно признался, почему с утра опухший: "Стыдно..."

Муж самой богатой певицы Украины впечатлил подарком для украинских воинов: "Приобрел и передал ВСУ..."
Показать еще

Также подчеркивается, что многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи России. Британцы полагают, что поиск виноватых продолжится и он ослабит в целом военные усилия России в Украине, а именно из-за страха военных проявлять инициативу.

Отметим, ранее о том, что Кремль начал карать своих командиров сообщили и в украинской разведке.

«"Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность русской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества», - отмечали в ГУРе.

российская техника, война, Буча

Тем временем в Пентагоне заявили, что в последнее время российские войска уменьшили масштабы своих действий в Украине. По мнению чиновников, это указывает на уменьшение амбиций врага.

«Так же, если когда-то речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах или перекрестках дорог», – заявили в Пентагоне.

Напомним, оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях.

Также сообщалось, что силы ВСУ идут в контратаки - опубликована актуальная карта.