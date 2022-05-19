Такое мнение, как пишет Politeka.net, выразил бывший заместитель председателя российского правительства Альфред Кох.

"Я этого не придумал. Об этом писали одновременно, ссылаясь на свои источники, The Times и The Guardian. И это вам не какие-нибудь бульварные газеты. Это то, что сами англичане называют качественной прессой.

Вы понимаете, что это значит? Это означает, что все эти атаки Киева за три дня, установка флагмана флота под украинскими ракетами, бесконечные Чернобаевки и Белогоровки, бессмысленное наступление сразу на всех направлениях, а затем побег на четырех направлениях из семи - это все сам, это его "полководческий гений"», - пишет Кох на своей странице в Facebook.

Кох также подчеркивает, что теперь становится понятным, почему начальник Генштаба рф Валерий Герасимов не был отправлен в отставку. Потому что Путину некого винить в том, что треть его армии разбили за два с половиной месяца. И разбили армией, которую он отказался даже замечать.

"Так вы теперь понимаете, что он не может признать поражение ни при каких обстоятельствах? Ну судите сами: ему 70 лет. Он вошел в возраст патриарха. Он уже творит историю. Душевно он бродит по темным галереям московского и петербургского дворцов, заглядывая в лица бывших "освободителей Отечества"...",- объясняет Альфред Кох.

Он также предполагает, что Путин уже хочет спрятаться где-то в Геленджике, но не дадут. А одновременно с этим Финляндия и Швеция вступают в НАТО и на это российским властям также нужно реагировать.

"Так вот в чем дело, народ. Старика надо побить морально. Он уже весь плох. Еще немного и все будут просто смеяться над ним. Я чувствую эти вещи", - заверил Альфред Кох.

Напомним, Кремль "зачищает" своих генералов - что будет дальше и как от этого выиграет Украина.

Также сообщалось, что оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что силы ВСУ идут в контратаки - опубликована актуальная карта.