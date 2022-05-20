Об этом в интервью «НВ» заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос относительно перехода военных действий в позиционную войну.
«И те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю — легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодняшний день моментом определения ситуации. В зависимости от того, что и в какие сроки будет поставляться, весы будут шататься то в одну, то в другую сторону», - пояснил Данилов.
По его словам, сейчас украинская и российская армии действительно достигли определенного паритета – оккупантам очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию.
«Но я обращаю внимание: что касается самолетов, стратегической авиации, то, что касается бомбардировки нашей территории ракетами, имеющими очень мощные впечатляющие способности, все это продолжает работать по нам почти каждый день», - предупредил Данилов.
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Кроме того, отмечает секретарь СНБО, враг задействует подлодки, флот и многие другие военные компоненты.
Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект № 7389, который утверждает Указ Президента о продлении военного положения на 90 дней с 25 мая.
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что украинцы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца вряд ли возможно.
Ранее советник главы ОП Алексей Арестович также заявлял, что война вряд ли завершится к осени. Так, он считает честным предложение Зеленского продлить военное положение на 90 дней. По его убеждению, «каждый раз» продолжать военное положение на 30 дней – это давать ложные надежды украинцам.
Сроки проведения всеобщей мобилизации президент также предлагает продлить на 90 суток.
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