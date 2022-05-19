В интервью «НВ» секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что россия вынуждена искать в тех странах, которые к ней причастны и с которыми она сотрудничает.
А их, отмечает Данилов, немного.
«К тому же нужных им советских калибров — 152, 122 уже не так много по миру, потому что еще раз говорю: эта война уже съела огромное количество оружия. Самолетов, которые доставляют оружие Украине, много, я не знаю точку планеты, возможно, что в Арктике их нет, а так всюду, со всего мира самолеты везут нам оружие», - заверил Данилов.
По его словам, украинские дипломаты и, прежде всего президент Владимир Зеленский, ежедневно общаются с двумя-тремя лидерами других государств относительно вооружений.
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«И могу сказать, что во многих странах мы уже взяли то, что там было», - добавил Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что вооружение в Украину идет ежедневно. И оно лучше, чем было, например, еще месяц назад.
Добавим, тем временем стало известно, что США готовят к отправке в Украину новую партию британских гаубиц. Об этом сообщили в Пентагоне.
Ранее стало известно, что Украина поставила в бой уже 74 из 90 предоставленных США гаубичных артиллерийских орудий и успешно их использует.
Об этом сообщал корреспондент Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на Пентагон.
Именно благодаря гаубицам ВСУ удалось отбросить российских оккупантов на значительное расстояние от границы с Харьковской областью.
Кроме того, посольство США показало в действии гаубицы калибра 155 мм, переданные в ВСУ.
Также сообщалось, что силы ВСУ идут в контратаки - опубликована актуальная карта.
Кроме того Politeka.net писала, что страна ЕС затягивает с поставками вооружения для ВСУ.
Тем временем у Зеленского честно ответили, почему военное положение продлят именно на 3 месяца.