Оккупанты думали, что им легко удастся форсировать реку Северский Донец, но тут их ждал мощный сюрприз в виде "ответки" ВСУ. В сети появилось видео с места, где украинская армия разгромила российских оккупантов. На нем показано, что осталось от рашистов и их техники.

Эти бои однозначно войдут в историю российско-украинской войны. С 5 по 12 мая "вторая армия мира" хотела перейти реку Северский Донец, для этого она задействовала танковый полк. Но украинская пехота уничтожила 30 единиц техники, остальное добила артиллерия.

Результат боестолкновений - на видео. Техника "второй армии мира" теперь покоится на лесном "кладбище".



Стоит отметить, что форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая. Захватчики понесли огромные потери. Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными. То есть более 400 орков теперь на бэк-вокале у кобзона.

Напомним, что ВСУ преуспели, там где оккупанты потерпели поражение.

Как сообщала Politeka, оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях.

Также Politeka писала, что раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец.