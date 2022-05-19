Такая практика получила распространение у захватчиков и они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом.

Cреди военнослужащих рф все шире распространяется практика умышленного нанесения себе увечий, чтобы избежать участия в боевых действиях. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

Судя по всему, такая практика получила распространение у захватчиков и они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом. Причина таких действий очевидна - захватчики не хотят буди пушечным мясом, а командиры взамен бросают их в самое пекло.

"Окружают... Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит рашист своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.

"Да вы там это.... подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – советует друг.

Таким образом, они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в рф.

"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхака": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно! СБУ поддерживает!" – подчеркнули в ведомстве.



Напомним, что ВСУ преуспели, там где оккупанты потерпели поражение.

Как сообщала Politeka, оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях.

Также Politeka писала, что вояка из "ДНР" пожаловался на вооружение, перехват.