Cреди военнослужащих рф все шире распространяется практика умышленного нанесения себе увечий, чтобы избежать участия в боевых действиях. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.
Судя по всему, такая практика получила распространение у захватчиков и они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом. Причина таких действий очевидна - захватчики не хотят буди пушечным мясом, а командиры взамен бросают их в самое пекло.
"Окружают... Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит рашист своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.
"Да вы там это.... подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – советует друг.
Таким образом, они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в рф.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Новым избранником дочери Путина оказался танцор Зеленский, СМИ выдали подробности: старше на 17 лет
Силы ВСУ идут в контратаки, опубликована актуальная карта: освободят всех, кто сейчас в оккупации
Вряд ли закончится: эксперт объяснил продление военного положения до конца лета
Принудительная мобилизация: кремль нашел новое "мясо" для фронта, кого будут бросать под пули
"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхака": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно! СБУ поддерживает!" – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что ВСУ преуспели, там где оккупанты потерпели поражение.
Как сообщала Politeka, оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях.
Также Politeka писала, что вояка из "ДНР" пожаловался на вооружение, перехват.