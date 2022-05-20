Как сообщает The Wall Street Journal, Россия отвергла призывы ООН прекратить блокаду Черного моря. Постоянный представитель рф в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что рост цен на продовольствие якобы был вызван не войной в Украине, а западными санкциями против россии.
"Во-первых, что значит снять санкции? Это звучит слишком общо. Надо смотреть: если он имеет в виду все санкции или какую - то группу санкций, то это одна история, если какую - то конкретную санкцию-можно посмотреть, если в этом цена вопроса», - заявил Кулеба.
США изучают другой возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь до литовского порта Клайпеда. Поощрить лукашенко официальные лица США предлагают шестимесячной отменой санкций в отношении белорусской промышленности по производству калийных удобрений.
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Напомним, в офисе президента назвали единственное условие для примирения с Россией.
Также сообщалось, что Кулеба резко высказался о членстве Украины в Евросоюзе.
Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.