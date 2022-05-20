Как только россия окончательно захватит Мариуполь, силы оттуда будут переброшены для усиления операций на Донбассе.

Такие данные британских разведчиков 20 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Британская разведка сообщает, что около 1700 украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь", вероятно, сдались в плен. Неизвестно пока, какое количество украинских сил еще остается на территории завода.



По мнению британских разведчиков, украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом.

"Российские командиры, однако, вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", — сказано в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Напомним, в Офисе президента назвали единственное условие для примирения с Россией.

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