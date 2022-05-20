Такие данные британских разведчиков 20 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Британская разведка сообщает, что около 1700 украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь", вероятно, сдались в плен. Неизвестно пока, какое количество украинских сил еще остается на территории завода.

По мнению британских разведчиков, украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом.

Мариуполь, Азовсталь

"Российские командиры, однако, вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", — сказано в сообщении Министерства обороны Великобритании.

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Напомним, в Офисе президента назвали единственное условие для примирения с Россией.

Также сообщалось, что Кулеба резко высказался о членстве Украины в Евросоюзе.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.