Такие данные британских разведчиков 20 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.
Британская разведка сообщает, что около 1700 украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь", вероятно, сдались в плен. Неизвестно пока, какое количество украинских сил еще остается на территории завода.
По мнению британских разведчиков, украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом.
"Российские командиры, однако, вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", — сказано в сообщении Министерства обороны Великобритании.
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