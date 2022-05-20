Тяжелые бои продолжаются, очень нелегко, но ВСУ делают все возможное.

Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов стратегически важный населенный пункт в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Кроме того, россияне имели коварный план и пытались перерезать одну из главных трасс на Бахмут, однако потерпели неудачу. В то же время ВСУ еще и "выбили" врага из одного населенного пункта, из которого оккупанты двигались вперед.

"Один из населенных пунктов также, из которого двигался враг, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", - отметил Кириленко.

При этом российские оккупационные войска продолжают обстреливать Авдеевку, Очеретовское, Марьинку, Красногоровку, Торецк и особенно интенсивно Бахмут.

Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.

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