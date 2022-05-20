Украинские защитники наносят оккупантам такие потери, что те для пополнения своих рядов набирают даже людей с инвалидностью. Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Службы безопасности Украины.

О том, что рашисты берут в свои ряды всех, кого удалась поймать, СБУ рассказали сами пленные захватчики, которых с разными группами инвалидности россияне «мобилизовали» в ОРДЛО.



По словам оккупанта, он сам имеет инвалидность третьей группы, потому что из-за несчастного случая в детстве потерял зрение на один глаз. Но это не помогло ему избежать принудительной мобилизации.

Пленный признался, что в Новоазовске Донецкой области видел и мобилизованных из ДЦП, и одноруких. Таких бойцов "командиры" поставили на блокпосты проверять документы. Поселились они в разбитых бутинках, прятались от обстрелов в подвалах.

"В общем "воины" даже не проходили медицинскую комиссию, ведь "великой русской армии" безразлично кого бросать на передовую. Поэтому когда их полк разбили украинские защитники на Донбассе, оккупанты приняли правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для них уцелеть", — сообщили в СБУ.

Напомним, в офисе президента назвали единственное условие для примирения с Россией.

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