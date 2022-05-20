Вторая попытка зайти со стороны Беларуси, если она будет, окажется адом для войск, которые только дернутся в нашу сторону. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в своем обращении в Фейсбуке.
В частности, Житомирщина укрепляет участок украинско-белорусской границы, проходящей по территории области, чтобы не допустить вторжения вражеских войск.
"Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 февраля. С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", - отметил Сухомлин.
По его словам, к укреплению государственной границы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия. Кроме того, за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.
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"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси у белорусской армии вместе с российской не было", - добавил городской голова.
Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.
Как сообщала Politeka, британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя.
Также Politeka писала, что названы пять сценариев финальной стадии войны.