В связи с огромными потерями на территории Украины россияне не прекращают попыток найти новое «пушечное мясо», но без особых успехов.

Так, как сообщил в интервью 24 канала советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, мобилизация терпит крах.

Так, по его словам, отказников очень много, а потери огромные, в том числе Северодонецком направлении.

"У них не получается мобилизация. Сегодня был перехват из Москвы интересный. Один военком московский отчитывался по призыву - из 50 человек, которых должны были призвать, нашли троих. Два из них судятся, потому что они с недостатками здоровья, а других найти не могут. Требуют найти хотя бы тридцать, он говорит, что не могут. То есть 10 процентов у них получается призвать, остальные прячутся и разбегаются. Русские все поняли об этой войне", - сообщил Арестович, добавив, что об этом, в частности, свидетельствует количество поджогов военкоматов.

Только по официальным данным, объяснил Арестович, количество таких поджогов уже перевалило за два десятка, и это демонстрирует восприятие российским обществом этой войны.

«Она бесперспективна для них», - подчеркнул Арестович.

Напомним, в офисе Президента назвали единственное условие для примирения с рф.

Также сообщалось, что еще один украинский город разделил судьбу Мариуполя - во дворах теперь кладбища, дома превратились в руины.

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