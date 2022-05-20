Бравурные заявления путина и руководства кремля о финансовом росте рф, улучшении благосостояния россиян и "все идет по плану", противоречат прогнозам их же министерства экономики. Об этом информирует пресс-служба ГУР.
Так, по самым оптимистичным для страны-агрессора сценариям, добыча нефти снизится на 9,3 %, газа на 5,5 %. Также на 20 % сократится экспорт нефтепродуктов и на 10 % экспорт газа.
Bank of New York уведомил владельцев российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции доверительного управляющего этих бумаг.
Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета. Такие действия могут повлечь проблемы при переводах россиянами средств за рубеж. Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Масштабный бунт начался в оккупированном Энергодаре, фото и видео: "Происходит избиение людей"
К звезде российского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."
Взрывы в Кривом Роге: жителям сообщили, что происходит
Возврат средств невозможен: в ПриватБанке предупредили о важном нюансе
Французская группа Societe Generale завершила сделку по продаже Росбанка и всех своих российских активов.
После введения санкций резко сократилось поступление в россию китайских технологий: поставки ноутбуков из Китая в россию в марте упали по сравнению с февралем на 40%; импорт смартфонов сократился на 2/3; импорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98%.
Военное вторжение в Украину не прошло бесследно и для малого бизнеса рф. В марте и апреле в россии зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве.
Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.
Как сообщала Politeka, попытка зайти окажется адом для оккупантов, Украина укрепляет границы с Беларусью.
Также Politeka писала, что генерал СБУ объяснил, есть ли риск нового прорыва границы.