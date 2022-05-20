Бравурные заявления путина и руководства кремля о финансовом росте рф, улучшении благосостояния россиян и "все идет по плану", противоречат прогнозам их же министерства экономики. Об этом информирует пресс-служба ГУР.

Так, по самым оптимистичным для страны-агрессора сценариям, добыча нефти снизится на 9,3 %, газа на 5,5 %. Также на 20 % сократится экспорт нефтепродуктов и на 10 % экспорт газа.

Bank of New York уведомил владельцев российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции доверительного управляющего этих бумаг.

Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета. Такие действия могут повлечь проблемы при переводах россиянами средств за рубеж. Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen.

Французская группа Societe Generale завершила сделку по продаже Росбанка и всех своих российских активов.

После введения санкций резко сократилось поступление в россию китайских технологий: поставки ноутбуков из Китая в россию в марте упали по сравнению с февралем на 40%; импорт смартфонов сократился на 2/3; импорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98%.

Военное вторжение в Украину не прошло бесследно и для малого бизнеса рф. В марте и апреле в россии зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве.

Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.

Как сообщала Politeka, попытка зайти окажется адом для оккупантов, Украина укрепляет границы с Беларусью.

Также Politeka писала, что генерал СБУ объяснил, есть ли риск нового прорыва границы.