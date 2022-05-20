Из-за экономического краха, вызванного полномасштабным вторжением на территорию Украины, Москва вновь столкнется с проблемой конского навоза, который, казалось, закрыли еще в 1920-х годах.

Об этом в своем Facebook пишет бывший заместитель председателя российского правительства Альфред Кох.

Так, он прогнозирует, что ситуация будет еще хуже, чем ее озвучивает Минэкономики рф, потому что этот спад не циклический, а структурный, и российской экономике придется воспроизводить целые отрасли, как когда-то в девяностых.

«В этих условиях способность производить высокотехнологичное оружие также вызывает большие сомнения. Но я на месте русских не отчаивался бы и как можно быстрее начал лить бронзовые копии царской пушки», - грустно иронизирует Кох, добавляя, что ему бесконечно жаль русских солдат.

"Все наблюдатели пишут о том, какие они немотивированные и необразованные... А я смотрю с каким небывалым мужеством они впервые едут в Чернобаевку и Белогоровку, видя перед собой сожженную технику и теплые трупы своих товарищей, и понимаю, что главная проблема российской армии - это ни в коем случае не солдаты...",- уверяет Кох.

По его мнению, на самом деле нет ни нормальных офицеров, ни генералов. Также он задается вопросом, чему учат этих «отличников» в академии Генштаба – пить водку, воровать строительные материалы или зарплату у солдата?

"Бедные, бедные русские солдаты... ", - пишет Кох, уверяя россиян, что придет время, и они будут стрелять из бронзовых минометов.

Также Кох уверен, что Украина победит, а россиянам нужно упасть на колени и молить о прощении.

"Ведь когда вы протрезвеете, вы никогда не простите себе то, что натворили», - обратился Альфред Кох к жителям своей «бывшей страны».

Напомним, оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.