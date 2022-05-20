В ЦПИ призывали граждан помнить о коварстве оккупантов, быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги.

Страна-террорист россия готовит новые провокации с использованием "блуждающих минометов". Минобороны рф уже начало распространять фейки об обстрелах якобы со стороны украинских военных.

Об этом сообщили в Telegram Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Под угрозой оказались украинцы в Сумской области. Отмечается, что в Кремле составили легенду о том, что из приграничных россии населенных пунктов в Сумской области украинские военные якобы "планируют обстрелять территорию рф", на что армии рф придется ответить.

В ЦПИ призывали граждан помнить о коварстве оккупантов, быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги.

"Будьте осторожны! Пропаганда россии снова пытается переложить на ВСУ ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры", – подчеркнули в Центре.

Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.

Как сообщала Politeka, британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя.

Также Politeka писала, что оккупанты взяли четыре населенных пункта, под угрозой захвата важная магистраль.



