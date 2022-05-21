В Украины в этом плане все кардинально, да наоборот.

За три месяца войны в Украине россия не достигла ни одной из объявленных в начале вторжения целей. Война разрушила миф о "непобедимой российской армии", продемонстрировала уровень ее деградации. Такое мнение американский генерал Бен Ходжес выразил в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что в российской армии существует огромная проблема с солдатами. Их используют, как пушечное мясо, о них военное руководство не заботится и они не воюют за что-то конкретное, как ВСУ, которые защищают свою Родину. Потому они все чаще отказываются воевать и не подписывают контракты.

"Русские выбирают такой путь, потому что они провалились во всем. Они перешли на войну на истощение, где вы просто используете цифры и пытаетесь уничтожить артиллерию противника, волю к тому, чтобы убивать солдат", - отметил Бен Ходжес.

По его мнению, такая тактика - плохой выбор для России, потому что их логистическая ситуация не улучшается. Она с каждым днем становится все хуже и хуже. В Украины в этом плане все кардинально, да наоборот.

"В то время логистическая ситуация в Украине улучшается каждый день – все больше и больше помощи приходит с Запада и Украина значительно улучшила логическую сеть. У Украины нет проблем с количеством военных, поэтому я считаю, что россия имеет настоящую стратегическую проблему", - пояснил американский генерал и добавил, что отсчет времени до полного поражения россии стартовал.

Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.

Как сообщала Politeka, британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя.

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