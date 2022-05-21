Об этом сообщается в оперативной сводке по российскому вторжению от Генерального штаба ВСУ на утро 21 мая.

В Генштабе предупреждают, что на Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В этом районе наблюдается сосредоточение спецтехники для наведения понтонно-мостовой переправы. Также для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют переброску дополнительных подразделений.

Также сообщается, что на Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы.

Напомним, что по данным Института изучения войны, во время прошлой попытки войск рф форсировать Северский Донец могли быть убиты или ранены до 485 российских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

Противник не прекращает ведение наступательных действий на Востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

При этом за минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбито одиннадцать атак врага, уничтожено восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.

Напомним, в офисе Президента назвали единственное условие для примирения с рф.

Также сообщалось, что еще один украинский город разделил судьбу Мариуполя - во дворах теперь кладбища, дома превратились в руины.

Кроме того Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.