Российские оккупанты сейчас сосредоточились на "защите" Херсона от украинских контратак.

Вероятно, рф готовится к затяжным боям на юге Украины. Об этом сообщается в отчете Американского института изучения войны.

Так, украинский Генштаб сообщил, что российские войска доставляют инженерную технику к линии фронта на южной оси для построения второй линии обороны, что, вероятно, свидетельствует о том, что российские войска готовятся к обороне от возможным контрнаступлениям Украины и длительным операциям на юге Украины.

Также американский институт изучения войны отмечает, что россияне могут завышать количество эвакуированных бойцов с "Азовстали", чтобы максимизировать количество российских пленных, которых можно обменять, если они договорятся об обмене с Украиной.



Накануне министр обороны рф шойгу заявил, что с начала эвакуации "Азовсталь" покинули почти 2000 украинских бойцов, тогда как Международный Комитет Красного Креста сообщил, что он зарегистрировал только "сотни" украинских военнопленных.

Российское руководство также может боиться признаться, что их силы были заблокированы в многомесячной осаде «сотнями, а не тысячами» украинских защитников.

Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.

Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.