В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют решающую роль для обеих сторон.

Однако БПЛА испытали значительное истощение, ведь оказались уязвимыми как к сбитию, так и к электронным помехам.

Такие данные британских разведчиков 21 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

По данным британской разведки, россия попыталась реализовать концепцию «разведывательного удара», которую она совершенствовала в Сирии, при которой используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые будут поражены боевыми самолетами или артиллерией.

Но рф, вероятно, испытывает дефицит соответствующих разведывательных БПЛА для этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей из-за санкций.

Российские самолеты с экипажем в основном продолжают избегать вылетов над территорией Украины, вероятно, из-за угрозы со стороны невредимых украинских ЗРК.

Также британская разведка информирует, что, если Россия будет продолжать терять БПЛА нынешними темпами, возможности российских сил разведки, наблюдения и разведки будут еще хуже, что негативно повлияет на оперативную эффективность.

Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.

Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.