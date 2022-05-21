Некоторые вопросы между Украиной и россией нельзя будет решить нигде, кроме стола переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 мая, вместе с женой Еленой дал интервью к третьей годовщине своей инаугурации.

Зеленский считает, что война между Россией и Украиной будет завершена дипломатическим путем, но формат у мирных переговоров будет гибридный.

"Не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать. Я думал, что закончить можно диалогом, что это диалог со сроком, что можно будет найти решение. Я действительно так считал. Но это Россия. Сейчас это как автомобиль: и не бензиновый, и не электрокар - гибрид, и война такая, сложная, и победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом", - рассказал президент.

Зеленский также уточнил, что выход на линию разграничения, установленную на 24 февраля, будет для Украины победой.

"Это будет говорить о том, что они нас не захватили. Что мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. И я хотел бы, чтобы ума у этой страны (рф — ред.) было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала окончательная справедливость", — убежден президент.

Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.

Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

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